WP рассказала, зачем США приписывают свержение Асада заслугам Байдена

«Белый дом рассматривает свержение сирийского президента Башара Асада как повод для оправдания своей политики в Газе и на Ближнем Востоке… В администрации считают, что твердая поддержка Израиля, оказываемая президентом Джо Байденом, и его подход к региону сыграли ключевую роль в событиях, приведших к падению Асада, и могут стать основой для новой эпохи сотрудничества», — говорится в материале.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ключевую роль в этих событиях сыграли региональные игроки, такие как Израиль и Иран, а не действия Вашингтона.
«Это как петух, который считает, что рассвет наступает благодаря его пению», — цитирует газета слова вице-президента Middle East Institute Брайана Катулиса.
По данным Washington Post, несмотря на падение Асада, кризис в Газе остается не разрешенным. С октября 2023 года погибли более 45 тысяч палестинцев, а около двух миллионов человек остаются в бедственном положении, лишенные гуманитарной помощи из-за блокады Израилем северной части анклава.
«Администрация Байдена имела все возможности остановить это, но ничего не сделала», — отмечается в материале.
Эксперты также предупреждают, что вакуум власти в Сирии после падения Асада может открыть путь для усиления террористических группировок, таких как ИГ* («Исламское государство», ИГИЛ, запрещенная в РФ организация).
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация.