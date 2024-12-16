Кавелашвили стал президентом Грузии: что думают политологи

Избрание Михаила Кавелашвили новым президентом страны может отразиться как на выстраивании Тбилиси дальнейших отношений с Россией, так и на перспективах интеграции республики с Евросоюзом. Доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с изданием «Лента.ру» прогнозирует замедление процесса евроинтеграции Грузии. Эксперт не исключил даже введения каких-нибудь санкций против Тбилиси, политика которого все больше раздражает Евросоюз.