Кавелашвили стал президентом Грузии: что думают политологи

В Грузии парламент 14 декабря утвердил новым президентом республики Михаила Кавелашвили. В прошлом спортсмен, чемпион России по футболу 1995 года рассматривался политологами как кандидатура, альтернативная действующей главе государства Саломе Зурабишвили.
В должность новоизбранный президент Грузии вступит 29 декабря 2024 года. При этом Саломе Зурабишвили отказывается признавать Кавелашвили легитимным руководителем государства, обвиняя процедуру голосования в нелегитимности.
Избрание Михаила Кавелашвили новым президентом страны может отразиться как на выстраивании Тбилиси дальнейших отношений с Россией, так и на перспективах интеграции республики с Евросоюзом. Доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с изданием «Лента.ру» прогнозирует замедление процесса евроинтеграции Грузии. Эксперт не исключил даже введения каких-нибудь санкций против Тбилиси, политика которого все больше раздражает Евросоюз.
Кристиан Эдвардс и Софи Танно в статье для портала CNN охарактеризовали нового главу Грузии как антизападного политика. Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы французской газеты Le Monde. Они считают утверждение нового президента определенным свидетельством поворота Тбилиси в сторону от Евросоюза к России.
В свою очередь, директор грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе рассказал ТАСС, что избрание Кавелашвили главой государства потребовалось Тбилиси для того, чтобы вырваться из «клещей глобального неолиберализма».
А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что в стране 20 лет отсутствовал патриотический и «психологически уравновешенный» президент.