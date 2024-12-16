Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против ПИК, генералитета КНДР и Ларисы Долиной

Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Всего в санкционный список вошли 54 физлица и 30 организаций. Под ограничения попали заместитель гендиректора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки, программный директор дискуссионного клуба Валдай Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, а также ПАО ПИК специализированный застройщик. Евросоюз также расширил санкции против Северной Кореи, внеся в список главу Минобороны КНДР Гван Чхоля и замначальника генштаба Ким Ён Бока.

Источник: AP 2024

В новый пакет санкций Евросоюза также попали глава Мордовии Артем Здунов, гендиректор АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов и генеральные директора «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко. Санкции введены против авиакомпании Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”»), гендиректора «Вертолётов России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Николая Колесова, главы «Автодора» Вячеслава Петушенко и государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».

В обновленном списке присутствуют российские чиновники, бизнесмены и люди, которые в публикации указаны как офицеры ГРУ. Совет ЕС также ввел санкции против «войсковой части ГРУ РФ», которая в документе называется секретным подразделением.

Кроме того, в новый санкционный пакет попали 52 нефтяных танкера из третьих стран, перевозящих российскую нефть. В ЕС заявили, что танкеры помогают России обходить ограничения цен на нефть, введенные G7. Общее число судов под европейскими санкциями достигло 79. Экспортные ограничения коснулись компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ в связи с помощью в «обходе торговых ограничений или с закупкой чувствительных товаров».

ЕС
санкции