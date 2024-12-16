ЕС ввел санкции против ПИК, генералитета КНДР и Ларисы Долиной

В новый пакет санкций Евросоюза также попали глава Мордовии Артем Здунов, гендиректор АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов и генеральные директора «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко. Санкции введены против авиакомпании Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”»), гендиректора «Вертолётов России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Николая Колесова, главы «Автодора» Вячеслава Петушенко и государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».
Кроме того, в новый санкционный пакет попали 52 нефтяных танкера из третьих стран, перевозящих российскую нефть. В ЕС заявили, что танкеры помогают России обходить ограничения цен на нефть, введенные G7. Общее число судов под европейскими санкциями достигло 79. Экспортные ограничения коснулись компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ в связи с помощью в «обходе торговых ограничений или с закупкой чувствительных товаров».