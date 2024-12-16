ЕС ввел санкции против ПИК, генералитета КНДР и Ларисы Долиной

Кроме того, в новый санкционный пакет попали 52 нефтяных танкера из третьих стран, перевозящих российскую нефть. В ЕС заявили, что танкеры помогают России обходить ограничения цен на нефть, введенные G7. Общее число судов под европейскими санкциями достигло 79. Экспортные ограничения коснулись компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ в связи с помощью в «обходе торговых ограничений или с закупкой чувствительных товаров».