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Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

Башар Асад, cложивший полномочия президента Сирии из-за наступления на Дамаск исламистских формирований, заявил, что ни разу за время гражданской войны и последующих событий не рассматривал возможность ухода в отставку и прошения убежища. Он утверждает, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря — когда к столице подходили вооруженные группировки — и покинул Сирию только вечером того же дня. Это первое его публичное заявление после смены власти в Арабской Республике.

Источник: AP 2024

В заявлении Башара Асада, распространенном в Telegram-канале его пресс-службы, говорится, что после проникновения боевиков в Дамаск он направился в сирийскую провинцию Латакия (там расположена российская авиабаза Хмеймим) «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями», а вечером вылетел в Россию.

По словам Башара Асада, о захвате боевиками столицы он узнал после отъезда из Дамаска. Оставаться президентом в стране, захваченной «террористами», он посчитал бессмысленным. Его отъезду, утверждает Башар Асад, предшествовало «разрушение последних военных позиций и вызванный этим паралич всех государственных институтов». «Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые», — подчеркнул он.

Новость дополняется.