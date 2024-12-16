Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

В заявлении Башара Асада, распространенном в Telegram-канале его пресс-службы, говорится, что после проникновения боевиков в Дамаск он направился в сирийскую провинцию Латакия (там расположена российская авиабаза Хмеймим) «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями», а вечером вылетел в Россию.
По словам Башара Асада, о захвате боевиками столицы он узнал после отъезда из Дамаска. Оставаться президентом в стране, захваченной «террористами», он посчитал бессмысленным. Его отъезду, утверждает Башар Асад, предшествовало «разрушение последних военных позиций и вызванный этим паралич всех государственных институтов». «Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые», — подчеркнул он.
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