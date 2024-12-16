Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

Башар Асад, cложивший полномочия президента Сирии из-за наступления на Дамаск исламистских формирований, заявил, что ни разу за время гражданской войны и последующих событий не рассматривал возможность ухода в отставку и прошения убежища. Он утверждает, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря — когда к столице подходили вооруженные группировки — и покинул Сирию только вечером того же дня. Это первое его публичное заявление после смены власти в Арабской Республике.