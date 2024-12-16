В области Жетысу ко Дню Независимости ввели 10 соцобъектов и 76 семей справили новоселье

Нас переполняют чувства, которые не передать словами. О своей крыше над головой мы мечтали несколько лет, и вот этот день настал. У нашей большой семьи теперь есть свой просторный и уютный дом. Благодаря поддержке и заботе государства День Независимости и Новый год мы отпразднуем в своем собственном доме, — поделилась впечатлениями одна из новоселов, жительница Жаркента, многодетная мать Шынар Азатбекова.