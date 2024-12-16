Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину

«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем (Украине, ред.) никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действа, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера», — сказал он. Речь Шольца транслировалась в прямом эфире на сайте немецкого парламента.