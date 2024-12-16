Причину размещения «Орешника» раскрыли в МИД Белоруссии

О размещении комплекса «Орешник» на территории Белоруссии 6 декабря объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил о подписании с союзным государством договора о гарантиях безопасности с применением имеющихся средств и сил, в том числе современного комплекса «Орешник». Поставки ракет планируется осуществить во второй половине 2025 года.