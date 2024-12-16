Причину размещения «Орешника» раскрыли в МИД Белоруссии

«Это превентивная мера для того, чтобы успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, как отметил президент», — цитирует дипломата госиздание «Беларусь сегодня».
Юрий Амбразевич уточнил, что ситуация в мире и вокруг Белоруссии остается сложной, количество военных конфликтов увеличивается, может «взорваться» Ближний Восток, на южных границах страны развивается противостояние между Россией и Украиной, сообщает «Интерфакс».
По словам дипломата, Белоруссию волнует увеличение сил НАТО на западных рубежах республики и рост напряженности. Базирование «Орешника» станет профилактической мерой для предотвращения агрессии.
О размещении комплекса «Орешник» на территории Белоруссии 6 декабря объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил о подписании с союзным государством договора о гарантиях безопасности с применением имеющихся средств и сил, в том числе современного комплекса «Орешник». Поставки ракет планируется осуществить во второй половине 2025 года.