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Причину размещения «Орешника» раскрыли в МИД Белоруссии

Размещение в Белоруссии ракетного комплекса средней дальности «Орешник» — это предупреждающая мера. Об этом заявил замглавы белорусского МИДа Юрий Амбразевич.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

«Это превентивная мера для того, чтобы успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, как отметил президент», — цитирует дипломата госиздание «Беларусь сегодня».

Юрий Амбразевич уточнил, что ситуация в мире и вокруг Белоруссии остается сложной, количество военных конфликтов увеличивается, может «взорваться» Ближний Восток, на южных границах страны развивается противостояние между Россией и Украиной, сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, Белоруссию волнует увеличение сил НАТО на западных рубежах республики и рост напряженности. Базирование «Орешника» станет профилактической мерой для предотвращения агрессии.

О размещении комплекса «Орешник» на территории Белоруссии 6 декабря объявил президент России Владимир Путин. Он сообщил о подписании с союзным государством договора о гарантиях безопасности с применением имеющихся средств и сил, в том числе современного комплекса «Орешник». Поставки ракет планируется осуществить во второй половине 2025 года.