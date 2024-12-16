Новогодние мечты детей Прикамья и Северодонецка исполнит глава региона

Жительница Северодонецка Виктория — тоже обожает заниматься творчеством и попросила у Деда Мороза творческий набор. Никита из Перми мечтает об акустической гитаре и конечно же получит её на Новый год. А Савелий из Соликамска, похоже, уже определился с будущей профессией. Он мечтает быть машистом.