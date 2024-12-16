Новогодние мечты детей Прикамья и Северодонецка исполнит глава региона

Мечты на новый год четверых юных жителей Пермского края и Северодонецка узнал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и взял на себя обязательства по их выполнению, приняв участие в проекте «Ёлка желаний», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.
Юные жители Пермского края заранее написали о своих новогодних желаниях, а затем их разместили на новогодней ёлке, которую установили в холле краевой администрации.
16 ноября Дмитрий Махонин снял с ёлки четыре желания и пообещал выполнить их и укрепить веру в чудо, которого так ждут все дети.
Об этом глава региона написал в своём telegram-канале.
«Традиционная “Ёлка желаний” помогает сделать незабываемым Новый год для ребят с особенностями здоровья, из семей, которые оказались в трудной ситуации, и семей участников СВО», — написал губернатор.
И напомнил о том, что стать волшебником может каждый, достаточно узнать желания детей на сайте проекта и выполнить их. На 16 декабря о своих мечтах заявилась уже почти тысяча юных прикамцев.
Как выяснилось, дети любят творить и мечтают уже о вполне взрослой, реальной профессии.
Наташа из Очёра любит заниматься творчеством и будет рада подарку-сюрпризу. Глава региона пообещал подарить набор, который поможет девочке развиваться по творческому пути.
Жительница Северодонецка Виктория — тоже обожает заниматься творчеством и попросила у Деда Мороза творческий набор. Никита из Перми мечтает об акустической гитаре и конечно же получит её на Новый год. А Савелий из Соликамска, похоже, уже определился с будущей профессией. Он мечтает быть машистом.
«Договоримся с предприятиями и поможем исполнить такую уже взрослую мечту», — сказал глава региона.
Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», организованную Движением Первых при поддержке Росмолодёжь. Добро открыл 5 декабря Владимир Путин во время работы форума #МЫВМЕСТЕ. Президент в тот день снял с новогодней ёлки в Центральном выставочном зале «Манеж» три пожелания юных россиян, — эти дети оказались в сложной жизненной ситуации, но не перестали мечтать.
Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.