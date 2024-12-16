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Президент России помиловал осужденного из Ростовской области

Осужденного жителя Ростовской области помиловали по решению президента Владимира Путина.

Источник: сайт правительства Ростовской области

Осужденного жителя Ростовской области помиловали по решению президента России Владимира Путина. Указ должен вступить в силу на этой неделе, сообщили в отделе по вопросам помилования донского правительства.

От наказания, не связанного с лишением свободы, и судимости был освобожден житель Тарасовского района. Он уже выплатил штраф.

— Это пятый осужденный, помилованный главой государства в 2024 году. Решение дать положительные рекомендации принималось на уровне региональной комиссии, — рассказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Добавим, всего в 2024 году с просьбой о помиловании обратились 67 человек. В региональной комиссии после изучения всех документов рекомендовали отменить приговоры для 14 человек.

За 22 года работы комиссии в Ростовской области было рассмотрено 2468 ходатайств, дано 102 положительные рекомендации. Президент страны за указанный период помиловал 22 человека.