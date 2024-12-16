Может ли Турция присоединить часть Сирии: мнения экспертов

Кроме того, Анкаре важно ликвидировать базы Рабочей партии Курдистана на сирийской территории, и для этого Эрдогану даже выгодно развитие событий по иракскому сценарию. А в Ираке, отмечает политолог, курдская автономия находится в неплохих отношениях с Анкарой, так как там работают турецкие разведывательные службы.