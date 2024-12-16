Олбани
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может ли Турция присоединить часть Сирии: мнения экспертов

Политологи сходятся во мнении, что Анкаре выгоден контроль над сирийскими регионами, но полностью стабилизировать эту страну она не может.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Может ли Турция присоединить часть Сирии.
Источник: Freepik

Свержение президента Башара Асада в Сирии заставило политиков и экспертов приступить к обсуждению дальнейших перспектив развития событий в этой ближневосточной стране. Не исключено, что Сирию ждет раздел на сферы влияния и отдельные государственные образования.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед однопартийцами, заявил, что Анкара не собирается разрывать исторические связи с населением сирийских городов, в том числе с жителями Алеппо и Дамаска. Эти слова турецкого лидера некоторые СМИ интерпретировали как фактическое озвучивание планов по установлению контроля над республикой.

Политолог Игорь Матвеев в беседе с ИРНА отметил, что для турецких властей сейчас очень важно установить контроль над энергетическими ресурсами Сирии. В экономическом центре республики, Алеппо, уже переходят на турецкую лиру, подчеркнул эксперт. Турция, по мнению Матвеева, будет и далее стремиться утверждать свой фактический протекторат над частью сирийских земель.

Доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил, что Анкаре в одиночку не удастся решить «сирийский вопрос». У Турции не получится собственными силами обеспечить стабильность в соседней арабской республике, считает политолог.

Политолог Аббас Джума в интервью «Бизнес Online» отметил, что многие турецкие политики и обычные граждане считают часть северных районов Сирии исторической территорией Турции. Это свидетельствует о наличии определенного запроса в турецком обществе на сохранение контроля над северными сирийскими провинциями.

Кроме того, Анкаре важно ликвидировать базы Рабочей партии Курдистана на сирийской территории, и для этого Эрдогану даже выгодно развитие событий по иракскому сценарию. А в Ираке, отмечает политолог, курдская автономия находится в неплохих отношениях с Анкарой, так как там работают турецкие разведывательные службы.