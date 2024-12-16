Может ли Турция присоединить часть Сирии: мнения экспертов

Свержение президента Башара Асада в Сирии заставило политиков и экспертов приступить к обсуждению дальнейших перспектив развития событий в этой ближневосточной стране. Не исключено, что Сирию ждет раздел на сферы влияния и отдельные государственные образования.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед однопартийцами, заявил, что Анкара не собирается разрывать исторические связи с населением сирийских городов, в том числе с жителями Алеппо и Дамаска. Эти слова турецкого лидера некоторые СМИ интерпретировали как фактическое озвучивание планов по установлению контроля над республикой.
Политолог Игорь Матвеев в беседе с ИРНА отметил, что для турецких властей сейчас очень важно установить контроль над энергетическими ресурсами Сирии. В экономическом центре республики, Алеппо, уже переходят на турецкую лиру, подчеркнул эксперт. Турция, по мнению Матвеева, будет и далее стремиться утверждать свой фактический протекторат над частью сирийских земель.
Доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил, что Анкаре в одиночку не удастся решить «сирийский вопрос». У Турции не получится собственными силами обеспечить стабильность в соседней арабской республике, считает политолог.
Политолог Аббас Джума в интервью «Бизнес Online» отметил, что многие турецкие политики и обычные граждане считают часть северных районов Сирии исторической территорией Турции. Это свидетельствует о наличии определенного запроса в турецком обществе на сохранение контроля над северными сирийскими провинциями.
Кроме того, Анкаре важно ликвидировать базы Рабочей партии Курдистана на сирийской территории, и для этого Эрдогану даже выгодно развитие событий по иракскому сценарию. А в Ираке, отмечает политолог, курдская автономия находится в неплохих отношениях с Анкарой, так как там работают турецкие разведывательные службы.