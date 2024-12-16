ЕС ввел новые санкции против Беларуси и России

«Сегодня совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 26 физических и двух юридических лиц из Беларуси», — говорится в пресс-релизе.
В том числе под ограничения попали логистические компании «Влате Логистик» и «Рузэкспедиция». Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, под санкциями теперь также владельцы «Влате Логистик»: гражданин Беларуси Дмитрий Замулевич и Владимир Аркадьев, у которого, по данным ЕС, есть паспорта и Беларуси, и России. Также в списке есть Олег Петров, который тоже назван совладельцем «Влате Логистик» с российским паспортом. Упомянуты и другие совладельцы — Олег Герасим и Олег Барабанов (оба — граждане Беларуси).
Кроме того, в списке есть совладелец «Рузэкспедиции» Олег Орлов, гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Шваков, глава совета директоров холдинга «Салео» Игорь Субботин, а также представители пенитенциарной системы и судьи.
После введения этого пакета в целом под санкциями ЕС против находятся 287 белорусских физлиц и 39 организаций.
Новые санкции приняты и против России. Как утверждают в Совете ЕС, меры направлены против «теневого флота» и военно-промышленного комплекса РФ. В официально опубликованном документе указаны имена 16 человек и названия трех организаций. В том числе это информационное агентство «Африканская инициатива», а также компания, зарегистрированная в Того, и одна и войсковых частей в России.
Ранее в МИД Беларуси заявляли, что практика незаконных односторонних ограничительных мер должна быть отменена, так как она нарушает основные принципы международного права. В ведомстве полагают, что тормозящие развитие многих стран санкции уже сделали невозможным достижение всем мировым сообществом целей устойчивого развития.