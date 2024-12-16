ЕС ввел новые санкции против Беларуси и России

В том числе под ограничения попали логистические компании «Влате Логистик» и «Рузэкспедиция». Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, под санкциями теперь также владельцы «Влате Логистик»: гражданин Беларуси Дмитрий Замулевич и Владимир Аркадьев, у которого, по данным ЕС, есть паспорта и Беларуси, и России. Также в списке есть Олег Петров, который тоже назван совладельцем «Влате Логистик» с российским паспортом. Упомянуты и другие совладельцы — Олег Герасим и Олег Барабанов (оба — граждане Беларуси).