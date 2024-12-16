Асад заявил об ударах беспилотников по российской базе в Сирии

«Сама российская военная база подверглась усиленным ударам беспилотников», — приводит канцелярия слова Асада.
Как он отметил, из-за атаки военные не могли покинуть базу. В связи с этим Москве пришлось обратиться с просьбой о немедленной эвакуации в Россию. Это произошло «на следующий день после падения Дамаска», уточнил Асад.
Экс-президент также заверяет, что во время событий, происходящих в стране, он ни разу не рассматривал возможность ухода в отставку или поиска убежища.
«Единственным выходом было продолжать борьбу с террористическим натиском», — написал Асад.
Наступление сирийской вооруженной оппозиции началось в конце ноября. В ночь на 8 декабря антиправительственные войска вступили в Дамаск и объявили о свержении главы Башара Асада. Бывший президент и его семья получили убежище в России.
В Сирии располагаются две российские военные базы — военно-морская база в северной части порта Тартус (единственная у страны в Средиземноморье), а также авиабаза Хмеймим, которая находится вблизи средиземноморского города Джебла, расположенный примерно в 60 км к югу от Тартуса.
В настоящее время Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о дальнейшей судьбе баз. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих объектах российских сил на 49 лет, до 2066-го.