Один из лидеров немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла считает, что ФРГ следует переосмыслить дальнейшее членство в Североатлантическом альянсе. Такую мысль он высказал в интервью немецкой прессе.
По мнению политика, НАТО демонстрирует неспособность учитывать и уважать интересы всех стран Европы, к которым относится и Россия. Хруппала назвал структуру блока служащей утверждению интересов США в регионе.
Практически одновременно аналогичную мысль в беседе с РИА «Новости» высказал и лидер Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он заявил, что страны Европы при участии России могли бы выстроить новую архитектуру безопасности в регионе, если вдруг США после вступления Дональда Трампа в должность президента откажутся от членства в Североатлантическом альянсе.
Данные заявления немецких политиков свидетельствуют о росте критического отношения к Североатлантическому альянсу и роли США в Европе. Похожую позицию ранее высказывал и французский политик Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети, призвав Париж покинуть ряды альянса. Жан-Люк Меланшон, руководитель «Непокорившейся Франции», тоже не раз заявлял, что в случае прихода к власти вывел бы страну из состава НАТО.
Однако шансы европейских государств на выстраивание альтернативной системы безопасности малы. Еще в начале 2024 года политолог Николай Топорнин рассказывал «Известиям», что государствам Европы потребуется от 10 до 15 лет на формирование новой военно-политической структуры.
За год ситуация скорее усложнилась, учитывая экономическую ситуацию в Евросоюзе и нарастающие противоречия в ряде стран, включая Францию и ФРГ как ключевых игроков ЕС и НАТО.