Немецкий политик допустил выход ФРГ из НАТО: может ли такое произойти

Практически одновременно аналогичную мысль в беседе с РИА «Новости» высказал и лидер Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он заявил, что страны Европы при участии России могли бы выстроить новую архитектуру безопасности в регионе, если вдруг США после вступления Дональда Трампа в должность президента откажутся от членства в Североатлантическом альянсе.