Евросоюз ввел санкции против 26 белорусов и двух компаний из Беларуси

В Евросоюзе приняли санкции в отношении 26 физических лиц, а также двух компаний из Беларуси, сообщило БелТА.
Санкции расширены решением Совета ЕС. Так, рестрикции затронули белорусских судей, руководство некоторых исправительных учреждений Беларуси, также под санкции попали белорусские бизнесмены, гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков. Еще в санкционный список включили белорусские компании «Рузэкспедицию» и «ВЛАТЕ Логистик».
Между тем замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич сказал, что за последние три года США, ЕС, Великобритания и ряд других западных стран против Беларуси ввели несколько пакетов «очень серьезных комплексных санкций, охватывающих целые сектора экономики».
— Начиная с 2020 года, 219 ограничительных решений на государственном уровне было принято в отношении Беларуси западными государствами, — подчеркнул дипломат.
Еще МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси. Но также МИД Беларуси заявил, что растет запрос решения украинского конфликта дипломатией.