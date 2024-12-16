Евросоюз ввел санкции против 26 белорусов и двух компаний из Беларуси

Между тем замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич сказал, что за последние три года США, ЕС, Великобритания и ряд других западных стран против Беларуси ввели несколько пакетов «очень серьезных комплексных санкций, охватывающих целые сектора экономики».