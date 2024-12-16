Кадыров призвал исключить ХТШ из списка террористических организаций

Кадыров заявил, что коллективный Запад пытается испортить отношения между Россией и Сирией после отставки Башара Асада, однако российская сторона этого не допустит. По его словам, сирийцы ждут «стабильности и спокойной жизни», и новым властям республики под силу навести порядок — для этого нужно, в частности, отказаться от преследования журналистов и чиновников, ликвидировать вооруженные формирования. Однако сделать это без помощи партнеров будет трудно, уверен главы Чечни.