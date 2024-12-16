Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто

Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, «отверг и исключил» его. Украинская сторона впоследствии утверждала, что не получала предложения о прекращении огня.
Министр подчеркнул, что после разговора Орбана и Путина он сам созванивался с Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, поэтому «говорить, что им не сообщили о факте или содержании разговора, совершенная неправда».
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