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Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига, участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи, отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: Офис президента Украины

Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, «отверг и исключил» его. Украинская сторона впоследствии утверждала, что не получала предложения о прекращении огня.

«По поводу рождественского прекращения огня не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ», — сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.

Министр подчеркнул, что после разговора Орбана и Путина он сам созванивался с Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, поэтому «говорить, что им не сообщили о факте или содержании разговора, совершенная неправда».

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.