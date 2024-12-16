Le Point: уход Франции из Африки приведет к тяжелым последствиям для Парижа и ЕС

Издание отмечает, что уход Франции из региона лишает ее «важного источника влияния на союзников и партнеров, в том числе в рамках ООН, и символизирует ее упадок». По оценкам журнала, провал Франции объясняется «ошибками внешней политики и потерей средств влияния».
Как отмечает Le Point, французская дипломатия «игнорировала преобразования в Африке, такие как включение в процесс глобализации, появление среднего класса и жажда суверенитета среди молодежи». Кроме того, Франция «недооценила силу» России в военном плане и Китая — в экономическом. Также Париж допустил «образование зияющей пропасти между своими дипломатическими амбициями и военным присутствием» на фоне массового ухода французских предприятий и инвестиций из африканских стран, а также «распада языковых и культурных связей» с ними, подчеркивает журнал. Президент республики Эмманюэль Макрон «уничтожил за 7 лет наследие 70 лет привилегированных отношений между Францией и Африкой», резюмирует Le Point.
29 ноября МИД Чада проинформировал о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. По оценкам газеты Le Monde, разрыв сотрудничества стал «оскорблением для Парижа», поскольку военное присутствие Франции в бывшей колонии длилось почти непрерывно в течение столетия. Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай в интервью французским СМИ заявил, что его страна намерена добиться вывода французских войск со своей территории.
4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что темпы прироста населения, уровень жизни в странах Африки будут только расти и расширение сотрудничества континента с Россией на этом фоне является естественным.