Le Point: уход Франции из Африки приведет к тяжелым последствиям для Парижа и ЕС

Как отмечает Le Point, французская дипломатия «игнорировала преобразования в Африке, такие как включение в процесс глобализации, появление среднего класса и жажда суверенитета среди молодежи». Кроме того, Франция «недооценила силу» России в военном плане и Китая — в экономическом. Также Париж допустил «образование зияющей пропасти между своими дипломатическими амбициями и военным присутствием» на фоне массового ухода французских предприятий и инвестиций из африканских стран, а также «распада языковых и культурных связей» с ними, подчеркивает журнал. Президент республики Эмманюэль Макрон «уничтожил за 7 лет наследие 70 лет привилегированных отношений между Францией и Африкой», резюмирует Le Point.