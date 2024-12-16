С Сергеем Собяниным встретился губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Подробности он рассказал в соцсетях, передает ИА SevastopolMedia.
Михаил Развожаев подчеркнул, что столица всегда поддерживает Севастополь.
«Благодаря этому мы под ключ благоустраиваем наши школы, которые капитально ремонтируем по президентской программе. Лицензируем наши медицинские объекты, модернизируем систему ЖКХ, решаем огромное количество других задач», — перечислил Михаил Развожаев.
Он добавил, что также благодаря московской поддержке привели в порядок такие знаковые монументы, как мемориал Героическим защитникам Севастополя в 1941—1942 годах и обелиск «Городу-Герою Севастополю», более известный в народе, как «Штык и парус».