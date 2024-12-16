Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ

Парламент Молдавии в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.
«Молдову ждет тяжелая зима из-за не решенных режимом ПДС (правящая партия “Действие и солидарность”. — Прим. ред.) проблем с энергоресурсами. Мои коллеги из Гагаузии, Оргеева и Тараклии обратились ко мне с просьбой помочь людям пережить холода. Я выделяю компенсацию за газ в размере 1000 леев (54,7 доллара) пенсионерам и другим наиболее уязвимым категориям граждан. Вы будете получать ее всю зиму начиная с этого месяца», — цитирует Шора Telegram-канал блока «Победа».
Уточняется, что на данный момент Шор поддержит жителей лишь трех регионов Молдавии. «Но, уверен, наступит время, когда мы сможем распространить нашу помощь на всю Молдову», — поясняет лидер блока.
Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику.
МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику.