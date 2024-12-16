Шор пообещал компенсировать пенсионерам оплату за газ

«Молдову ждет тяжелая зима из-за не решенных режимом ПДС (правящая партия “Действие и солидарность”. — Прим. ред.) проблем с энергоресурсами. Мои коллеги из Гагаузии, Оргеева и Тараклии обратились ко мне с просьбой помочь людям пережить холода. Я выделяю компенсацию за газ в размере 1000 леев (54,7 доллара) пенсионерам и другим наиболее уязвимым категориям граждан. Вы будете получать ее всю зиму начиная с этого месяца», — цитирует Шора Telegram-канал блока «Победа».