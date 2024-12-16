Глава Минобороны Белоусов получил новую должность

В прошлом месяце Минобороны подало 51 иск в суд против ВСК на сумму 5,430 млрд рублей. В этом году наибольшее количество исков было подано в августе — всего 73 обращения. В сентябре и октябре ведомство еще 38 и 5 раз обращалось в суд против компании.