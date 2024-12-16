«Нужно это останавливать»: Беспрозванных отреагировал на резонансные ДТП, где авто вылетели на тротуар

Алексей Беспрозванных запланировал отдельное совещание, посвящённое вопросам безопасности пешеходов. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.
Губернатора беспокоят резонансные ДТП, когда машины вылетают на тротуар и сбивают людей.
«Это недопустимо. Давайте мы отдельно проведём совещание на эту тему. Нужно принимать дополнительные меры, потому что это уже такой системный характер начинает носить. Нужно это останавливать».
Губернатор подчеркнул, что в 2025 году необходимо разработать комплекс мер по сокращению ДТП с пешеходами. «Важно в эту работу вовлекать системы “Безопасный город” и “Безопасный регион”», — заметил глава области.
В понедельник, 16 декабря, легковушка после столкновения с микроавтобусом вылетела на тротуар.10 декабря на пересечении ул. Горького с Сибирякова белый микроавтобус снёс остановку с людьми. В этот же день на проспекте Победы женщина чудом увернулась от летевшей в неё Kia.7 декабря внедорожник сбил двух пешеходов рядом с памятником Шиллеру.