«Нужно это останавливать»: Беспрозванных отреагировал на резонансные ДТП, где авто вылетели на тротуар

В понедельник, 16 декабря, легковушка после столкновения с микроавтобусом вылетела на тротуар.10 декабря на пересечении ул. Горького с Сибирякова белый микроавтобус снёс остановку с людьми. В этот же день на проспекте Победы женщина чудом увернулась от летевшей в неё Kia.7 декабря внедорожник сбил двух пешеходов рядом с памятником Шиллеру.