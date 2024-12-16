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Захарова прокомментировала санкции ЕС против Долиной и Канделаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала персональные санкции ЕС.

Источник: РИА "Новости"

«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — заявила она.

16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России, в который вошли 84 физических и юридических лица.

В новый санкционный список Евросоюза Долина попала за «поддержку действий России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

санкции
Захарова Мария