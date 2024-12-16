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Бжания не будет баллотироваться в президенты Абхазии, сообщил источник

СУХУМ, 16 дек — РИА Новости. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики.

Источник: Unsplash

«Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба», — сообщил собеседник агентства.

Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.

Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.

Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.