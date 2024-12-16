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Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием

16 декабря легендарная оперная певица, педагог и актриса Бибигуль Тулегенова празднует своё 95-летие, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Источник: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Отан» приняла поздравления от главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые зачитал аким Алматы Ерболат Досаев.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

В письме Президент подчеркнул уникальный вклад Бибигуль Тулегеновой в национальную культуру и отметил её творчество, вдохновляющее поколения.

«Ваш долгий и плодотворный творческий путь возвёл Вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых учеников. Ваш труд отмечен высокими государственными наградами, почётными званиями и знаками отличия, что является признанием Ваших заслуг», — сказано в поздравлении.

В ответ Бибигуль Ахметовна выразила благодарность за теплые слова и поздравила казахстанцев с Днём Независимости.

21 декабря в 15:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт, посвящённый юбилею певицы. На сцене прозвучат произведения казахской и мировой классической музыки в исполнении ведущих артистов, вдохновлённых творчеством Бибигуль Ахметовны.

К юбилею артистки по Казахстану проведено около 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера и конференции.