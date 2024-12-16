Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием

«Ваш долгий и плодотворный творческий путь возвёл Вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых учеников. Ваш труд отмечен высокими государственными наградами, почётными званиями и знаками отличия, что является признанием Ваших заслуг», — сказано в поздравлении.