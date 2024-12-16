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Путин назвал сбалансированное развитие экономики задачей России на 2025 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия будет добиваться в 2025 году сбалансированного экономического роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается самого ближайшего времени — это 2025 год, то вот совсем недавно на мероприятии у [главы Сбера] Германа Оскаровича [Грефа] выступал, потом ВТБ проводил крупное международное мероприятие. И там было сказано, что нас ждет и чего мы хотели бы добиваться в 2025 году: сбалансированного экономического роста», — пояснил глава государства.

Путин назвал одной из задач развитие экономики предложения, которое бы «по широкому фронту обеспечивало работу и достижение необходимых параметров, в том числе и макроэкономических». «Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего», — отметил он.

Путин Владимир
экономика