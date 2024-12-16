Путин назвал сбалансированное развитие экономики задачей России на 2025 год

«Что касается самого ближайшего времени — это 2025 год, то вот совсем недавно на мероприятии у [главы Сбера] Германа Оскаровича [Грефа] выступал, потом ВТБ проводил крупное международное мероприятие. И там было сказано, что нас ждет и чего мы хотели бы добиваться в 2025 году: сбалансированного экономического роста», — пояснил глава государства.