WSJ: Балтийский регион стал «горячей точкой» в противостоянии НАТО и России

Как утверждают западные чиновники, российские военные корабли производили предупредительные выстрелы по судам НАТО, мощные российские системы глушения нарушали воздушное сообщение, а российские истребители совершали опасные маневры, в том числе якобы сбрасывали топливо на самолеты-шпионы стран НАТО в небе над Балтикой. К тому же подверглась атакам критически важная инфраструктура, например кабели передачи данных и трубопроводы, пишет WSJ.
Очередной инцидент зафиксирован 26 ноября. Корвет «Меркурий», один из самых современных военно-морских кораблей России, сопровождал нефтяной танкер в Балтийском море, когда к нему приблизился немецкий военный фрегат F223. Он следовал за двумя российскими кораблями до места вблизи датского острова Борнхольм, а потом направил свой вертолет Sea Lynx для дополнительного наблюдения. Российский корвет в ответ выпустил по вертолету сигнальные ракеты, вынудив пилота повернуть назад.
Этот инцидент стал частью обостряющегося противостояния между Россией и НАТО в Европе, при этом Балтийский регион стал ключевой точкой противостояния, невиданного со времен разгара холодной войны.
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что ВМС Германии и ее союзников теперь увеличат свое присутствие в Балтийском море. Члены альянса уже активизировали обмен разведывательными данными и создали специальное подразделение для защиты критически важной подводной инфраструктуры.
Тем не менее они признают, что не в состоянии защитить всю критически важную структуру — кабели, трубопроводы, энергетические объекты, центры обработки данных — от гибридных атак.
Только сейчас мы понимаем, насколько мы уязвимы.
Соответствующие меры принимают и правительства отдельных стран. Например, Финляндия провела работу по подготовке компаний, занимающихся критически важной инфраструктурой, в том числе путем создания резервных кабелей и других планов действий в чрезвычайных ситуациях. Германия подробно проинструктировала некоторые фирмы, в том числе в сфере судоходства. В Чехии, где оборонные подрядчики неоднократно становились жертвами попыток саботажа, правительство работает с частным сектором над повышением устойчивости и готовности, заявил Томаш Копечни, представитель чешского правительства по вопросам восстановления Украины.
Впрочем, некоторые ветераны холодной войны утверждают, что Россия просто вернулась к позиции, которая была обычной до падения Берлинской стены. «Это известная позиция, но у Запада развилась “военная ипохондрия”», — считает Джеймс Дроксфорд, бывший офицер британской военно-морской разведки.