WSJ: Балтийский регион стал «горячей точкой» в противостоянии НАТО и России

Начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года побудило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, и теперь восемь из девяти стран, граничащих с Балтийским морем, являются членами Североатлантического альянса. Это вызвало ликующие комментарии западных лидеров о том, что Балтийское море стало «озером НАТО». Но с тех пор Россия только нарастила свое присутствие в этом регионе, пишет Боян Панчевски в статье для The Wall Street Journal.