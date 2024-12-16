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WSJ: Балтийский регион стал «горячей точкой» в противостоянии НАТО и России

Начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года побудило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, и теперь восемь из девяти стран, граничащих с Балтийским морем, являются членами Североатлантического альянса. Это вызвало ликующие комментарии западных лидеров о том, что Балтийское море стало «озером НАТО». Но с тех пор Россия только нарастила свое присутствие в этом регионе, пишет Боян Панчевски в статье для The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как утверждают западные чиновники, российские военные корабли производили предупредительные выстрелы по судам НАТО, мощные российские системы глушения нарушали воздушное сообщение, а российские истребители совершали опасные маневры, в том числе якобы сбрасывали топливо на самолеты-шпионы стран НАТО в небе над Балтикой. К тому же подверглась атакам критически важная инфраструктура, например кабели передачи данных и трубопроводы, пишет WSJ.

Очередной инцидент зафиксирован 26 ноября. Корвет «Меркурий», один из самых современных военно-морских кораблей России, сопровождал нефтяной танкер в Балтийском море, когда к нему приблизился немецкий военный фрегат F223. Он следовал за двумя российскими кораблями до места вблизи датского острова Борнхольм, а потом направил свой вертолет Sea Lynx для дополнительного наблюдения. Российский корвет в ответ выпустил по вертолету сигнальные ракеты, вынудив пилота повернуть назад.

Этот инцидент стал частью обостряющегося противостояния между Россией и НАТО в Европе, при этом Балтийский регион стал ключевой точкой противостояния, невиданного со времен разгара холодной войны.

Угроза от таких гибридных атак, которые не достигают уровня прямой военной конфронтации, но ставят под угрозу жизни людей и критически важную инфраструктуру, становится крайне высокой, говорится в материале.

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что ВМС Германии и ее союзников теперь увеличат свое присутствие в Балтийском море. Члены альянса уже активизировали обмен разведывательными данными и создали специальное подразделение для защиты критически важной подводной инфраструктуры.

Тем не менее они признают, что не в состоянии защитить всю критически важную структуру кабели, трубопроводы, энергетические объекты, центры обработки данных от гибридных атак.

Только сейчас мы понимаем, насколько мы уязвимы.

Нико Ланге
бывший начальник штаба Министерства обороны Германии 

Соответствующие меры принимают и правительства отдельных стран. Например, Финляндия провела работу по подготовке компаний, занимающихся критически важной инфраструктурой, в том числе путем создания резервных кабелей и других планов действий в чрезвычайных ситуациях. Германия подробно проинструктировала некоторые фирмы, в том числе в сфере судоходства. В Чехии, где оборонные подрядчики неоднократно становились жертвами попыток саботажа, правительство работает с частным сектором над повышением устойчивости и готовности, заявил Томаш Копечни, представитель чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Впрочем, некоторые ветераны холодной войны утверждают, что Россия просто вернулась к позиции, которая была обычной до падения Берлинской стены. «Это известная позиция, но у Запада развилась “военная ипохондрия”», — считает Джеймс Дроксфорд, бывший офицер британской военно-морской разведки.

НАТО