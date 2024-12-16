Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца

Заседание бундестага открылось с речи Шольца, в которой он подчеркнул, что ставит вопрос о доверии правительству не только перед депутатами, но и избирателями. «Моя цель заключается в продвижении федеральных выборов. На этих выборах граждане смогут определить политический курс страны. Вот почему я обращаюсь сегодня к избирателям с вотумом доверия», — отметил глава правительства. Шольц также выступил с резкой критикой свободных демократов, возложив на них ответственность за развал коалиции. «Политика — это не игра, уважаемые коллеги. Вхождение в правительство требует соответствующей моральной зрелости. Тот, кто вступает в правительство, несет ответственность за всю страну», — подчеркнул Шольц.