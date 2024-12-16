В РФ разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал Starlink в зоне СВО

Помимо всего прочего, подобна идея эфемерна с самого начала, поскольку требуется поразить несколько тысяч космических аппаратов противоракетами, стартовый вес каждой из которых превышает многие десятки тонн (если не сотни). Ни одна экономика в мире подобной «стрельбы» не выдержит. Помимо всего прочего, тут есть и юридические моменты — пуски противоракет по группировке космических аппаратов системы Starlink могут быть расценены как акт агрессии против Соединенных Штатов (система-то американская, как ни крути).