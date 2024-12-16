NYT: Украина не получит гарантий безопасности от США
Bloomberg: экономика Германии близка к «точке невозврата»
Экономика Германии за 5 лет стагнации сократилась на 5% и приближается к «точке невозврата». Причины — отказ от российских энергоносителей и конкуренция с Китаем. Домохозяйства теряют €2500 в год, что угрожает не только Германии, но и всему ЕС.
Le Point: уход Франции из Африки приведет к тяжелым последствиям для стран Европы
Вытеснение Франции из Африки в пользу России и Китая угрожает Европе. Причины провала — ошибки политики, недооценка влияния России и Китая, уход бизнеса и утрата связей.
NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу
Конфликт на Украине приближается к финалу. Почти три года спустя сделка о прекращении боев выглядит вероятной. Украина теряет территории и сталкивается с нехваткой солдат, что усложняет ее положение.
Bloomberg: доллару угрожает не БРИКС, а Трамп
Трамп призвал страны БРИКС отказаться от создания новой валюты и пригрозил пошлинами. В ответ ЮАР и Индия заявили, что не планируют ослаблять доллар. Однако страны БРИКС стремятся снизить зависимость от финансовой системы США.