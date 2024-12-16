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Последние зарубежные новости за 16 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NYT: Украина не получит гарантий безопасности от США

Трамп не поддержит гарантии безопасности для Украины, заменяющие ее вступление в НАТО. Он стремится завершить конфликт, снизив роль США в защите Европы. Во время его президентства внимание военных сместится на АТР, а Европа возьмёт на себя основную поддержку Украины.

Bloomberg: экономика Германии близка к «точке невозврата»

Экономика Германии за 5 лет стагнации сократилась на 5% и приближается к «точке невозврата». Причины — отказ от российских энергоносителей и конкуренция с Китаем. Домохозяйства теряют €2500 в год, что угрожает не только Германии, но и всему ЕС.

Le Point: уход Франции из Африки приведет к тяжелым последствиям для стран Европы

Вытеснение Франции из Африки в пользу России и Китая угрожает Европе. Причины провала — ошибки политики, недооценка влияния России и Китая, уход бизнеса и утрата связей.

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

Конфликт на Украине приближается к финалу. Почти три года спустя сделка о прекращении боев выглядит вероятной. Украина теряет территории и сталкивается с нехваткой солдат, что усложняет ее положение.

Bloomberg: доллару угрожает не БРИКС, а Трамп

Трамп призвал страны БРИКС отказаться от создания новой валюты и пригрозил пошлинами. В ответ ЮАР и Индия заявили, что не планируют ослаблять доллар. Однако страны БРИКС стремятся снизить зависимость от финансовой системы США.