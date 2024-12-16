Последние зарубежные новости за 16 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Экономика Германии за 5 лет стагнации сократилась на 5% и приближается к «точке невозврата». Причины — отказ от российских энергоносителей и конкуренция с Китаем. Домохозяйства теряют €2500 в год, что угрожает не только Германии, но и всему ЕС.