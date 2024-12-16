Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы

«Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как (на пленарных заседаниях — ред.), если лечение необходимо — давайте мы разберемся, что необходимо… Он прямо сказал… если лечение необходимо, то какое, куда, где, как… Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу… Он озвучил это вслух… Конкретно, чтобы решение разобраться и освободить, такого не было… Вопрос был один, определиться, что с ним», — сказал источник.