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Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в ГД.

Источник: © РИА Новости

«Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как (на пленарных заседаниях — ред.), если лечение необходимо — давайте мы разберемся, что необходимо… Он прямо сказал… если лечение необходимо, то какое, куда, где, как… Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу… Он озвучил это вслух… Конкретно, чтобы решение разобраться и освободить, такого не было… Вопрос был один, определиться, что с ним», — сказал источник.

Юрий Напсо — действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы.

Госдума
Володин Вячеслав