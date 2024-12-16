Трамп рассказал о работе над прекращением конфликта на Украине

«Мы усердно работаем (над остановкой конфликта — ред.). Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в понедельник, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп ранее неоднократно подчёркивал, что одной из ключевых целей его администрации станет урегулирование международных конфликтов, включая конфликт на Украине.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.