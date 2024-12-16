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Трамп рассказал о работе над прекращением конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что активно работает над прекращением украинского конфликта, и добавил, что на этом направлении уже достигнут «небольшой прогресс».

Источник: Reuters

«Мы усердно работаем (над остановкой конфликта — ред.). Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в понедельник, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп ранее неоднократно подчёркивал, что одной из ключевых целей его администрации станет урегулирование международных конфликтов, включая конфликт на Украине.

Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.

Трамп Дональд