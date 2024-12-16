Путин сообщил о переломе на поле боя в зоне СВО

«Есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, ее доводки с учетом требований боевой обстановки. Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются — их нужно последовательно решать. И конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу», — сказал Путин.