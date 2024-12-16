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На место Хинштейна в Госдуме выдвинули сына Михаила Боярского

Комиссия Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления о назначении депутата от партии «Единая Россия» Сергея Боярского, сына актера Михаила Боярского, главой комитета по информполитике. Документ опубликован в электронной базе данных Думы.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета», — говорится в документе.

Проект о выдвижении кандидатуры Боярского на пост обсуждался еще в начале декабря. Сейчас Боярский занимает должность первого заместителя председателя информационного комитета.

До этого комитетом руководил Александр Хинштейн. Однако 5 декабря Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Госдума