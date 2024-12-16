Белоусов: Минобороны в 2025 году ускорит оформление льгот военным

Глава МО также отметил, что за 2024 год более 427 тыс. человек заключили контракт на службу в армии. По его словам, ежедневно такое решение принимают более 1,2 тыс. человек. Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2022-м значительно увеличилось количество поставленной в войска техники, однако Белоусов призвал в будущем обеспечить устойчивость поставок. Также министр отметил, что до конца года нужно развернуть дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта, чтобы повысить уровень исправности вооружения — не ниже 98%.