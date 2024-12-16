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Ситуация в Сирии: что известно на 16 декабря

В минувшие выходные вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении режима Башара Асада. Экс-президент Сирии с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище. Как развиваются события в Сирии 16 декабря, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Асад рассказал, как покинул Сирию, и заявил об ударах беспилотников по базе РФ

Башар Асад заявил, что не рассматривал отставку или убежище во время гражданской войны. После наступления боевиков он покинул Дамаск 8 декабря. Он сообщил о нанесении ударов беспилотниками по российской военной базе в Сирии.

МИД назвал игроков «за кулисами» в Сирии и предостерег Израиль от аннексии Голанских высот

Сергей Рябков заявил, что США и Израиль являются бенефициарами падения режима Башара Асада в Сирии. Он предостерег Израиль от аннексии Голанских высот и призвал вернуться к соглашению 1974 года с Сирией.

«Хезболла» заявила о потере маршрута поставок оружия через Сирию

Лидер «Хезболлы» Наим Кассем признал, что группировка потеряла маршрут поставок оружия из Ирана через Сирию после свержения Башара Асада. Он отметил, что «сопротивление» может адаптироваться и искать другие пути для снабжения.

Кадыров предложил отправить чеченских силовиков в Сирию

Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских силовиков для патрулирования в Сирии, чтобы укрепить безопасность и улучшить отношения между Россией и новыми властями. Также он предложил исключить «Хайат Тахрир аш-Шам»* из списка террористов.

*(признана террористической и запрещена в России).