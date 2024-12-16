Ситуация в Сирии: что известно на 16 декабря

Асад рассказал, как покинул Сирию, и заявил об ударах беспилотников по базе РФ
МИД назвал игроков «за кулисами» в Сирии и предостерег Израиль от аннексии Голанских высот
Сергей Рябков заявил, что США и Израиль являются бенефициарами падения режима Башара Асада в Сирии. Он предостерег Израиль от аннексии Голанских высот и призвал вернуться к соглашению 1974 года с Сирией.
«Хезболла» заявила о потере маршрута поставок оружия через Сирию
Лидер «Хезболлы» Наим Кассем признал, что группировка потеряла маршрут поставок оружия из Ирана через Сирию после свержения Башара Асада. Он отметил, что «сопротивление» может адаптироваться и искать другие пути для снабжения.
Кадыров предложил отправить чеченских силовиков в Сирию
Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских силовиков для патрулирования в Сирии, чтобы укрепить безопасность и улучшить отношения между Россией и новыми властями. Также он предложил исключить «Хайат Тахрир аш-Шам»* из списка террористов.
*(признана террористической и запрещена в России).