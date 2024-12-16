Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС сделал исключение для MOL из 15-го пакета санкций

«Тут вопрос еще в том, что к другим странам применяются санкции, связанные с нами. Про Корею, я думаю, что здесь вопросов, как говорится, нет — они сами под санкциями, одними больше-меньше, для них, наверное, не так это критично. Ну, а Китай, надеюсь, тоже воспримет это адекватно, потому что мы для Америки, как бы ни было, являемся стратегическими врагами, они и в бюджете на нас деньги выделяют», — отметила она.