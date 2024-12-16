ТАСС: Фидан обсудил с Каллас ситуацию в Сирии и на Украине

Разговор состоялся в преддверии ожидающегося во вторник визита в Турцию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Планируется, что она обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом региональные темы, но наибольшее внимание стороны уделят Сирии и перспективам ее восстановления.