ТАСС: Фидан обсудил с Каллас ситуацию в Сирии и на Украине

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Кайей Каллас Сирию и Украину. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел 16 декабря телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Обсуждались последние события в Сирии и на Украине», — сообщил источник.
Разговор состоялся в преддверии ожидающегося во вторник визита в Турцию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Планируется, что она обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом региональные темы, но наибольшее внимание стороны уделят Сирии и перспективам ее восстановления.