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ТАСС: Фидан обсудил с Каллас ситуацию в Сирии и на Украине

Разговор состоялся в преддверии ожидающегося визита в Турцию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Кайей Каллас Сирию и Украину. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел 16 декабря телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Обсуждались последние события в Сирии и на Украине», — сообщил источник.

Разговор состоялся в преддверии ожидающегося во вторник визита в Турцию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Планируется, что она обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом региональные темы, но наибольшее внимание стороны уделят Сирии и перспективам ее восстановления.

ЕС