США введут дополнительные санкции в отношении Грузии

Он напомнил, что на прошлой неделе американская администрация ввела визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая чиновников высокого ранга и законодателей, якобы за нарушение демократических норм.
«Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Госдепартамент 30 ноября информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.
По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей. Данное решение властей вызвало массовые протесты в Грузии, которые длятся до сих пор.