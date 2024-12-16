США введут дополнительные санкции в отношении Грузии

Госдепартамент 30 ноября информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.