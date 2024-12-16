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США введут дополнительные санкции в отношении Грузии

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели ввести дополнительные санкции в отношении Грузии. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Источник: AP 2024

Он напомнил, что на прошлой неделе американская администрация ввела визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая чиновников высокого ранга и законодателей, якобы за нарушение демократических норм.

«Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент 30 ноября информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей. Данное решение властей вызвало массовые протесты в Грузии, которые длятся до сих пор.

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