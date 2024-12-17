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МИД РФ: для нормализации ситуации в Сирии нужен межсирийский диалог

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Для нормализации ситуации в Сирии необходим запуск межсирийского диалога, заявили в МИД России.

Источник: Sputnik.by

«Считаем, что путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, посвященном развитию ситуации в САР.

Там отмечено, что Москва внимательно следит за тем, что происходит в Сирии после перехода большей части территории страны «под контроль альянса вооруженных группировок, действующих под руководством т.н. Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа». В данной связи в МИД РФ напомнили об обещаниях представителей новых сирийских властей налаживать функционирование госаппарата, поддерживать порядок и безопасность и пресекать действия криминальных элементов.

Кроме того, в МИД указали на то, что пришедшие к власти в Сирии заявляли, что не допустят внесудебных расправ.

Также российские дипломаты подчеркнули, что в Сирии на протяжении многих веков живут вместе и мусульмане, и христиане, а Дамаск является резиденцией православного патриарха Антиохийского и всея Востока Иоанна Х — главы Антиохийской церкви, которая поддерживает сестринское общение с Русской православной церковью.

«Надеемся, что Сирия и впредь останется родиной для всех своих граждан, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности», — сказано в заявлении МИД России.

Что произошло в Сирии

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Столица оказалась под их контролем 8 декабря.

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с рядом участников конфликта и принял решение уйти с поста. После он покинул Сирию вместе с семьей. Россия предоставила Башару Асаду и его семье убежище, исходя из гуманитарных соображений.

В среду, 11 декабря, стало известно, что сформирован состав временного правительства Сирии, который будет действовать до марта 2025 года. Возглавляет его бывший министр развития и гуманитарных вопросов Мухаммед аль-Башир.