МИД РФ: для нормализации ситуации в Сирии нужен межсирийский диалог

Там отмечено, что Москва внимательно следит за тем, что происходит в Сирии после перехода большей части территории страны «под контроль альянса вооруженных группировок, действующих под руководством т.н. Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа». В данной связи в МИД РФ напомнили об обещаниях представителей новых сирийских властей налаживать функционирование госаппарата, поддерживать порядок и безопасность и пресекать действия криминальных элементов.