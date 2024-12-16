Каллас назвала условием для диалога с Сирией уход российских баз

ЕС поднимет вопрос о российских базах в Сирии с новым руководством этой страны после свержения Башара Асада, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.
По ее словам, многие министры считают, что условием для диалога должно стать в том числе «избавление от российского влияния» — в частности, от военных баз в стране.
«Это база, где они также ведут свою деятельность в отношении Африки и южных соседей. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность и в отношении европейской безопасности. Мы поднимем этот вопрос», — сказала глава европейской дипломатии.
Вопрос о российских базах в Сирии на встрече глав МИД ЕС, в частности, поднял нидерландский министр Каспар Вельдкамп. «Относительно российских военных баз в Сирии, мы хотим, чтобы Россия ушла», — заявил он.
В Латакии расположена авиабаза Хмеймим, возникшая на базе гражданского аэродрома. Там размещены российские Воздушно-космические силы (ВКС). Основой для этого послужило соглашение, достигнутое в августе 2015 года.
Впоследствии базу расширили и модернизировали. В 2017 году Россия получила право на размещение там своих сил на безвозмездной основе сроком на 49 лет.
Также в сирийском порту Тартус, центре одноименной провинции, расположена единственная российская военно-морская база в Средиземноморье. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) советского флота.
После распада СССР пункт сохранился, проводилась его модернизация. Он использовался в ходе военной операции России в Сирии для обеспечения российской группировки. В декабре 2017 года порт был получен в пользование на безвозмездной основе сроком на 49 лет, в Тартусе Россия получила право одновременно держать до 11 военных кораблей.
Каллас также сообщила, что Брюссель направил в Дамаск высокопоставленного дипломата ЕС для установления контактов с сирийским временным правительством.
Источники Bloomberg рассказывали, что Россия «приближается к заключению соглашения» о сохранении присутствия на авиабазе Хмеймим в Латакии и в Тартусе. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что базы «функционируют в обычном режиме». Источники Reuters также говорили, что Москва не планирует выводить войска с баз.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обсуждает судьбу своих баз в Сирии с новыми властями.
«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога», — сказал Песков. По его словам, пока окончательных решений нет.