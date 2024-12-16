Каллас назвала условием для диалога с Сирией уход российских баз

После распада СССР пункт сохранился, проводилась его модернизация. Он использовался в ходе военной операции России в Сирии для обеспечения российской группировки. В декабре 2017 года порт был получен в пользование на безвозмездной основе сроком на 49 лет, в Тартусе Россия получила право одновременно держать до 11 военных кораблей.