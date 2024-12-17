В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов

Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир — это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.
«И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки — широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло», — отметил Каракаев.
Кроме того, предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны, добавил генерал.