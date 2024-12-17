Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством

«Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.
«В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США», — добавил генерал.