Каракаев назвал мобильные ракетные комплексы решающим средством

«Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях стратегических ядерных сил России», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.