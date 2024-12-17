Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет

«Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет вводом в боевой состав новых ракетных комплексов с уникальными характеристиками, во многом определяющими облик будущего вооружения Ракетных войск», — сказал он в интервью газете «Красная звезда» по случаю дня РВСН.
Среди этих комплексов он, прежде всего, выделил «Авангард», не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении, а также подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», на который была перевооружена мобильная группировка.
«Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности “Орешник”, — добавил Каракаев.
Кроме того, по его словам, за пять лет значительно была повышена устойчивость системы боевого управления за счет ввода в строй новых типов командных пунктов с расширенными возможностями информационных и телекоммуникационных систем. Также возросла эффективность в управлении группировки, а личный состав, вооружение, средства боевого управления и связи находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности страны.
Помимо этого, был создан необходимый военно-технический задел для перспективного развития войск, отметил командующий.
«За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом “Ярс”. За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два — в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком “Авангард”, и один с ракетным комплексом “Ярс” шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях», — рассказал он.
Сегодняшние возможности РВСН, которые характеризуются высокой оперативной готовностью, живучестью объектов, всепогодностью решения поставленных задач, устойчивостью и непрерывностью управления, а также сбалансированным боевым составом группировки, позволяют гарантированно выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания, указанных в новой ядерной политике России, заверил Каракаев.
Он уточнил, что каждый день на постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек. В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство полков с комплексом «Авангард», а также ввели в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов «Бугай».