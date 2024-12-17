Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет

«За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом “Ярс”. За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два — в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком “Авангард”, и один с ракетным комплексом “Ярс” шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях», — рассказал он.