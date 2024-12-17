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В России запланированы пуски ракет на максимальную дальность

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю дня РВСН.

Источник: © РИА Новости

«Да, в современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана. В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России, это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», — сказал Каракаев.

Он также подчеркнул, что в рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность.