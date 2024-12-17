Мишустин: Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе интервью «Российской газете» выступил с заявлением, что РФ остается крупнейшим поставщиком для стран-участниц СНГ.
По словам главы кабмина, Россия обеспечивает государства содружества товарами и ресурсами, которые необходимы для устойчивого развития.
Так, по итогам третьего квартала 2024 года Россия занимает первое место в товарообороте Белоруссии (52,7%) и Армении (41,1%), а также второе место в торговле с Казахстаном (18,7%), Узбекистаном (18%) и Киргизией (23%).
Кроме того, премьер-министр добавил, что Россия также является значимым рынком сбыта для Содружества Независимых Государств.
Напомним, ранее Мишустин заявлял, что экономика Евразийского экономического союза развивается хорошими темпами, а страны-участницы приложат все усилия для того, чтобы эти процессы проходили еще быстрее.