Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин: Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ

По словам главы кабмина, РФ обеспечивает государства содружества товарами и ресурсами, которые необходимы для устойчивого развития.

Источник: Аргументы и факты

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе интервью «Российской газете» выступил с заявлением, что РФ остается крупнейшим поставщиком для стран-участниц СНГ.

По словам главы кабмина, Россия обеспечивает государства содружества товарами и ресурсами, которые необходимы для устойчивого развития.

Так, по итогам третьего квартала 2024 года Россия занимает первое место в товарообороте Белоруссии (52,7%) и Армении (41,1%), а также второе место в торговле с Казахстаном (18,7%), Узбекистаном (18%) и Киргизией (23%).

Кроме того, премьер-министр добавил, что Россия также является значимым рынком сбыта для Содружества Независимых Государств.

Напомним, ранее Мишустин заявлял, что экономика Евразийского экономического союза развивается хорошими темпами, а страны-участницы приложат все усилия для того, чтобы эти процессы проходили еще быстрее.