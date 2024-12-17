Макрон отправится на Майотту после урагана «Шидо»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни отправится на Майотту после разрушительного урагана «Шидо», который унес жизни минимум 21 человека и оставил 45 человек в критическом состоянии. Как передает телеканал BFMTV, 1 373 раненых находятся в состоянии средней тяжести.
Макрон отметил, что его визит на остров направлен на поддержку граждан, государственных служащих и сил, задействованных в оказании помощи.
«Речь идет о том, чтобы противостоять чрезвычайным ситуациям и начать готовиться к будущему», — отметил он после кризисного совещания, на котором были приняты меры по помощи жителям острова. Президент также сообщил, что объявит национальный траур.
Ранее стало известно, что на французскую Майотту обрушился самый мощный за последние 90 лет ураган, скорость ветра достигала 226 км/ч. Стихия нанесла значительный ущерб, более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества, есть жертвы.