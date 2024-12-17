Мишустин: ЕАЭС покрывает внутренние потребности по производству зерна

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полностью покрывают внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».
Глава кабмина отметил, что уровень самообеспеченности основным продовольствием у стран ЕАЭС составляет 93%.
«Во многом этого удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств “пятерки” и, конечно, слаженным действиям на всех уровнях», — сказал Мишустин.
Премьер пояснил, что три года назад страны ЕАЭС пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу. Это позволяет избежать нехватки этих продуктов для граждан, а также скоординировать позиции по поставкам за пределы международной организации.
По словам Мишустина, планируется использовать этот опыт и создать иные долгосрочные механизмы для сглаживания возможных дисбалансов на рынках стран Союза.
Кроме того, ведется обсуждение инициативы заключения международного Договора о коллективной продовольственной безопасности, продолжил глава кабмина. Он уточнил, что этот документ охватит вопросы поставок конечной продукции, а также позволит совместно развивать племенной и семенной фонд государств ЕАЭС.
В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что российский рынок полностью обеспечен всеми основными видами продовольствия.