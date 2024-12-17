Мишустин: ЕАЭС покрывает внутренние потребности по производству зерна

Премьер пояснил, что три года назад страны ЕАЭС пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу. Это позволяет избежать нехватки этих продуктов для граждан, а также скоординировать позиции по поставкам за пределы международной организации.