Россия считает свои условия для завершения кризиса на Украине ясными и обоснованными, при этом любые альтернативные подходы, не устраняющие угрозу со стороны Киева, категорически неприемлемы.
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.
По его словам, предложенные формулы, которые не решают проблему безопасности России, являются суррогатными и не могут рассматриваться как основа для урегулирования конфликта.
Ранее стало известно, что западные политики раскритиковали призыв генсека Североатлантического альянса Марка Рютте перенаправить расходы с социальных программ на оборону, чтобы противостоять якобы существующей со стороны России угрозе.