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Мишустин рассказал про договор ЕАЭС о продовольственной безопасности

Подписание соответствующего документа обсуждается странами-участницами.

Источник: Аргументы и факты

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность подписания отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

Кроме того, государствами ЕАЭС также рассматривается возможность создания и других долгосрочных механизмов, которые, по словам премьер-министра РФ, позволят эффективно и оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран объединения.

Соответствующие решения, продолжил Мишустин, необходимы для укрепления агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза и обеспечения жителей стран-участниц качественными продуктами питания.

Ранее председатель российского правительства заявлял, что экономика объединения развивается хорошими темпами.