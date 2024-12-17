Мишустин рассказал про договор ЕАЭС о продовольственной безопасности

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность подписания отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».
Кроме того, государствами ЕАЭС также рассматривается возможность создания и других долгосрочных механизмов, которые, по словам премьер-министра РФ, позволят эффективно и оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран объединения.
Соответствующие решения, продолжил Мишустин, необходимы для укрепления агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза и обеспечения жителей стран-участниц качественными продуктами питания.
Ранее председатель российского правительства заявлял, что экономика объединения развивается хорошими темпами.