«Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — сказал он.